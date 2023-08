Großer Einsatz in Jüchen Höhenretter der Feuerwehr befreien Frau aus drei Meter tiefer Grube

Dann folgte eine nicht alltägliche Rettungsaktion. Die Drehleiter der Feuerwehr Jüchen ging am Haus in Position. „Von der Leiter aus haben wir einen Höhenretter kopfüber in die Grube hinab gelassen.“ Der Spezialist legte dort der Verletzten einen Haltegurt an. „Und damit haben wir dann die Frau über einen Flaschenzug an der Drehleiter aus dem Loch geholt.“ Die Frau sei während des ganzen Einsatzes ansprechbar gewesen. Sie wurde nach ihrer Befreiung zunächst vom Rettungsdienst betreut. Der angeforderte Rettungshubschrauber landete nahe des Flüchtlingswohnheims an der Jülicher Straße südlich der Bahnstrecke und Autobahn und stieg dann wieder auf, um die Verletzte in ein Akut-Krankenhaus zu fliegen. Über die Schwere ihrer Verletzungen konnte die Feuerwehr am Abend keine Aussage machen. Die unterspülte Terrasse wurde gesichert, Einsturzgefahr für das Haus bestehe nicht, erklärte die Feuerwehr.