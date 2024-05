Blaulicht in Jüchen Feuerwehr-Einsätze wegen brennender Fritteuse und Sturz eines Arbeiters

Jüchen/Mürmeln · Am Freitag waren Retter in Jüchen gleich zweimal gefragt: Am frühen Morgen ist es in der Kantine eines Logistikunternehmens im Gewerbegebiet zum Brand einer Fritteuse gekommen. Bei einem Arbeitsunfall am Mittag landete ein Rettungshubschrauber im kleinen Mürmeln.

17.05.2024 , 15:54 Uhr

Am Dienstag gegen 5.30 Uhr ist die Feuerwehr wegen eines Brandmeldealarms zu einem Logistikunternehmen an die Neusser Straße alarmiert worden. In der Kantine von 3M, in der zu dieser frühen Stunde schon Betrieb herrschte, hatte eine Fritteuse Feuer gefangen. Sofort sprang die Brandmeldeanlage an. Noch vor Ausrücken des ersten Feuerwehrfahrzeugs hatte ein Mitarbeiter den Brand bestätigt. Die Alarmstufe wurde daraufhin auf „Feuer Halle“ erhöht. Die Feuerwehr hat in der Folge größeres Besteck aufgefahren: So rückten die Löscheinheiten aus Jüchen, Gierath, Kelzenberg und Waat sowie die Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug, die Einsatzleitung und beide Führungsdienste ins Gewerbegebiet aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Mitarbeiter vorbildlich handelten: Sie hatten bereits Löschversuche unternommen, die fruchteten – und alle Menschen hatten das Gebäude verlassen. Ein Einsatztrupp unter Atemschutz kontrollierte die betroffene Fritteuse. Wie Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels sagte, brauchte kein Löschangriff mehr gestartet werden. Allerdings brachten die Einsatzkräfte einen Überdruck-Lüfter in Stellung, um den Rauch aus Küche und Kantine zu blasen. Im Einsatz waren zusammengerechnet 45 Kräfte. Einen weiteren Alarm verzeichneten die Retter gegen 12 Uhr: Sie wurden nach einem Arbeitsunfall zu einem First-Responder-Einsatz in den kleinen Ort Mürmeln gerufen. Wie die Polizei unserer Redaktion sagte, ist dort ein Mann bei Arbeiten an einem Hochregallager abgestürzt und hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Köln geflogen. Jetzt ermittelt das Amt für Arbeitsschutz.

(cka)