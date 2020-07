Deutsch-französische Partnerschaft : Fest mit Freunden in Leers soll im nächsten Jahr nachgeholt werden

Jüchen Das grassierende Corona-Virus hat auch die Partnerschaft zwischen Jüchen und der französischen Partnerstadt Leers vollkommen im Griff. „Momentan ruhen alle Aktivitäten“, bedauert der Vorsitzende des Jüchener Partnerschaftskomitees, Wilfried Unrein.

Dabei hatten die Freunde aus Jüchen und Leers sich so viel für dieses Jahr vorgenommen, in dem die Partnerschaft das 40-jährige Bestehen feiert. Zur großen Fest der Jumelage hatten die Aktiven „ein tolles Programm“ ausgearbeitet, wie Unrein erläutert. Aber es mussten und müssen alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Die Hoffnung besteht, dass das Programm im nächsten Jahr durchgeführt werden kann. „Es ist schade, aber nicht zu ändern.“

Eine erfreuliche Mitteilung hat der Vorsitzende aber doch, als er auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in Frankreich zu sprechen kommt. „Nach meinem Wissensstand hat es in unserer Partnerstadt Leers keinen einzigen Infizierten gegeben“, berichtet Wilfried Unrein. Das ist doch ein Hoffnungsschimmer, der für die Zukunft der Partnerschaft mit der 9700-Einwohnerstadt im Norden Frankreichs an der Grenze zu Belgien Gutes verheißt. Es gibt aber einfach keine verlässliche Basis, auf der die Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen derzeit durch Treffen gepflegt werden könnte. Anders als in Deutschland, wo von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen beim Umgang mit dem Coronavirus bestimmt werden und demnach Veranstaltungen durchaus in einem kleineren Rahmen durchführbar wären, geht es in Frankreich strikter zu. Dort bestimmt die Zentralregierung, wie zu verfahren ist. „Sie hat beschlossen, dass bis zum 31. Oktober keine Veranstaltungen stattfinden können“, weiß Unrein.