Schützenfest mit Königspaar Nützel Jüchener feiern groß bis Dienstag

Der Ort wird geschmückt, das große Fest kann beginnen. Mit dem Empfang der Kita-Kinder in der Königsresidenz am Freitag, 19. Mai, 11 Uhr, startet das Schützenfest der Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen. Bis Dienstag, 23 Mai, wird ein Paar im Mittelpunkt stehen: Heinz und Sandra Nützel – das Köngspaar. Der 47 Jahre alte König, angestellter Unternehmensberater von Beruf, gehört dem Sappeurzug an und ist dessen Zugführer. Heinz Nützel war einer der 14 jungen Männer, die 1996 für den Neubeginn des Sappeurszugs sorgten, den Zug von 1952 weiterführten. Mit ihm als König ging jetzt der Wunsch der zwölf Sappeure in Erfüllung, einen Regenten aus ihren Reihen zu stellen. Klar, dass der Königszug das Paar nach Kräften unterstützt.