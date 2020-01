Bei Kommunalwahl im September : FDP Jüchen unterstützt Bürgermeister Harald Zillikens

Jüchen Der CDU-Politiker kämpft im September um seine Wiederwahl. Dabei kann er auf die Hilfe der neugewählten FDP-Parteiführung zählen.

„Wir kooperieren bereits seit zehn Jahren erfolgreich“, sagte der neugewählte FDP-Stadtverbandsvorsitzender Konrad Thelen. „Wir sind der Meinung, dass er mit den Problemen, die Jüchen noch zu meistern hat, am besten umgehen kann.“ Für ihn habe es nie zur Diskussion gestanden, einen eigenen FDP-Kandidaten aufzustellen. „Wir haben uns bereits recht früh dazu entschieden“, sagte er. „Es gab in der Partei auch andere Meinungen, aber am Ende gab es bei dieser Frage eine große Mehrheit.“