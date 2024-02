In Jüchen-Stessen Montessori-Familienzentrum startet mit vielen neuen Angeboten in die Saison

Die Stadt Jüchen weist darauf hin, dass es im Montessori-Kinderhaus und -Familienzentrum an der Bachstraße 27 in Stessen neue Angebote für Familien gibt. Am 28. Februar, 19.30 Uhr, startet dort die erste Veranstaltung unter dem Titel „Wie viel Liebe tut Kindern gut?“. Dabei handelt es sich um einen Elternabend mit Regina Hanenberg, bei dem es darum geht, das Kind als eigene Persönlichkeit an- und wahrzunehmen. Im Alltag vieler Familien stellt genau das eine Herausforderung dar. So sollen Fragen behandelt werden wie „Müssen Kinder gehorchen?“, „Wann müssen Eltern Nein sagen – und wann ist es geboten, Freiräume zuzulassen?“ und „Wie lassen sich Regeln wirksam umsetzen?“. Die Veranstaltung soll bis 21.45 Uhr dauern.