Kinderrechte, fair gehandelte Produkte Stessener Familienzentrum ist erste „faire Kita“ in Jüchen

In dem Schreiben der Dachorganisation „Faire Kita“, die das Siegel in NRW verleiht, wird das vielfältige Engagement gelobt: „Mit Ihren Kakao- und Bananenprojekten ermöglichen Sie Ihren Kindern einen Blick über den Tellerrand zu den Familien, die in anderen Teilen der Welt einen Teil unserer Lebensmittel produzieren. Und die Kinder lernen, dass wir mit unserem Kaufverhalten einen Einfluss darauf nehmen können, dass das Recht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen eingehalten wird.“