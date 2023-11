Polizei warnt Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck

ehn Minuten reichten dem oder den Dieben, um den gesamten Schmuck einer Jüchenerin zu stehlen. Am Donnerstag, 23. November, klingelte es zwischen 12.10 und 12.20 Uhr mehrmals an der Haustür einer 86-Jährigen an der Oststraße, sie öffnete jedoch nicht. Kurze Zeit später erhielt sie einen Anruf eines vermeintlichen Wasserwerksmitarbeiters, der sie aufforderte, an die Tür zu gehen. Sie öffnete einem Mann, der angab, den Wasserdruck überprüfen zu müssen, wozu er in ihren Keller müsse. Die 86-Jährige ging gemeinsam mit dem Mann in den Keller, wo sie sich etwa zehn Minuten aufgehalten haben. Etwa eine Stunde später fiel der Frau auf, dass ihr gesamter Schmuck aus verschiedenen Schubladen entwendet wurde. Sie könne nicht ausschließen, dass sie ihre Tür hat offenstehen lassen, als sie mit dem vermeintlichen Wasserwerker nach unten gegangen war. Der Mann habe ein schmales Gesicht, zudem bemerkte sie einen deutlichen Akzent. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02131 3000.