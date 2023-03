Diskussion in Jüchen Steuererhöhungen eine Nummer kleiner?

Auf ein Neues: Ende 2022 hatten die Fraktionen die Beratungen für den Haushalt 2023 auf das Frühjahr verschoben. Nun geht es am 30. März im Hauptausschuss weiter. Vor zwei Knackpunkten stehen die Kommunalpolitiker: Wie kann der 2022 beschlossene Ausbau der Schulen gelingen, ohne dass die Stadt in den kommenden Jahren in die Haushaltssicherung rutscht? Und: Wie geht die Politik mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Steuererhöhungen zur Haushaltskonsolidierung um? Auf letztere Frage gibt es jetzt eine Antwort von der Ratsmehrheit aus CDU und FDP: Steueranhebungen soll es nur in erheblich geringerem Umfang als vorgeschlagen geben. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Vertretern beider Fraktionen diese Woche.