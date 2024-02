Große Vögel in Jüchen Falkner aus Hackhausen wartet auf die Frühjahrsbrut

Gemeinsam mit Ehefrau Ursula hatte Bings sogar das Angebot, eine Falken-Klinik in Abu Dhabi zu leiten. „Ich habe aber Heimweh bekommen“, gibt er zu. Bei einer großen Falkner-Messe in den Emiraten hatte Brings ausgestellt und gute Kontakte zu etlichen Scheichs bekommen, die teilweise bis heute andauern. Fremd sei ihm aber der Kult geblieben, der in Arabien um die Falken betrieben wird: „Das kann man nicht vergleichen. Da werden Trappen in der Wüste freigelassen, nur damit die Falken etwas zu jagen haben“, hat Brings miterlebt. Doch der Jüchener konnte die Scheichs mit seiner Expertise überzeugen: „Wir haben den ersten Preis mit unserem Messestand gemacht“, blickt er zurück.