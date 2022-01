Fahrrad-Abstellanlage am Bahnhof Jüchen : Fahrradboxen mit Graffiti besprüht

Der Vorplatz ist gereinigt, nun hat die Stadt nach Anfrage der NGZ diese Graffiti auf den Fahrradboxen am Bahnhof beseitigt, so weit es möglich war. Foto: Carsten Sommerfeld

Jüchen Die Stadt bringt zurzeit die vor allem durch etliche Grafitti verlottert wirkende Fahrrad-Abstellanlage am Bahnhof Jüchen auf Vordermann. Was im Argen lag und was nun unternommen wird.

Fahrradfreundliche Kommune will Jüchen sein, die Stadt hat sich für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen (AGFS) NRW beworben. Doch die Fahrradboxen am Jüchener Bahnhof waren alles andere als ein Aushängeschild für den Aufnahmeantrag. Etliche der Boxen, in denen Pendler ihr Rad sicher vor Dieben und Regenwetter verwahren können, wurden großflächig mit Graffiti verunziert. Ebenfalls besprüht und auf dem Dach vermoost präsentierte sich die offene Abstellhalle mit Fahrradbügeln. Das gesamte Outfit der Anlage passte zum jämmerlichen Bahnsteig-Zugang der Bahnstation wenige Meter weiter. Seit Jahren wartet die Stadt auf die Neugestaltung und den barrierefreien Umbau der Bahnsteige.

Doch für die Fahrradboxen-Anlage ist die Kommune selbst zuständig. Während sie nebenan für 300.000 Euro den Park-and-Ride-Platz um 25 zusätzliche Auto-Stellplätze erweitert und für neue Beleuchtung sorgt, sahen die Abstellmöglichkeiten für umweltfreundliche Fahrräder verlottert aus. Nachdem unsere Redaktion die Stadt auf den Zustand angesprochen hatte, schickte diese kurzerhand ein Team des Baubetriebshofs los. Der gepflasterte Platz vor den Boxen wurde mit Wasser gereinigt, das Dach der Abstellhalle vom Moos befreit. Auf den Glaswänden wurden weitgehend die Graffiti entfernt, die Sträucher nebenan wurden geschnitten. Zudem hat die Stadtverwaltung, ebenfalls so weit wie möglich, die Schmierereien auch auf den Fahrradboxen entfernt, Reste sind aber noch zu sehen.

Vielleicht hat die Aktion auch mit der im April anstehenden Vorbereisung für die AGFS-Mitgliedschaft zu tun, da wäre ein Schandfleck wenig dienlich.