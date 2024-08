Alkohol und Drogen am Steuer Polizei zieht Fahrer und Auto aus dem Verkehr

Zu diesem Zeitpunkt habe für die Beamten bereits festgestanden, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen einige Tage zuvor in Köln gestohlen worden waren und nicht an den Pkw gehörten, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Im Rahmen der Kontrolle hätten sich dann sehr schnell auch Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum des 27-jährigen Autofahrers ergeben. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest habe diesen Verdacht bestätigt. „Hinzu kam, dass der junge Mann einräumte, Drogen konsumiert zu haben und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein“, so ein Sprecher der Kreispolizeibehörde.