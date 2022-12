Politik in Jüchen Ex-Minister für 50 Jahre in der SPD geehrt

Jüchen · Ehrungen langjähriger Mitglieder, politische Statements und die Pflege der Geselligkeit standen im Mittelpunkt der „Politischen Vorweihnacht“, zu der sich die Jüchener SPD nach dreijähriger Corona-Pause jetzt wieder versammelte. Im „Haus Welters“ in Otzenrath zählte dabei auch ein ehemaliger Minister zu den Geehrten: Der in Damm wohnende Fritz Behrens ist seit 50 Jahren in der SPD.

13.12.2022, 04:50 Uhr

Die Jüchener SPD ehrte jetzt langjährige Mitglieder. Foto: Niklas John

Über viele Monate der Pandemie musste der Ortsverein Jüchen auf Treffen im größeren Kreis verzichten. Dass das vermisst wurde, zeigt die Resonanz auf die vorweihnachtliche Einladung, der rund 50 Mitglieder und Angehörige folgten. Im festlichen Rahmen konnten die Ortsvereinsvorsitzenden Rosi Bruchmann und Joachim Drossert mehrere langjährige Mitglieder würdigen und ehren. So überreichten sie dem ehemaligen NRW-Innen- und -Justizminister Fritz Behrens eine Urkunde mitsamt Ehrennadel für die 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD. Zugleich wurde seine Frau Hildegard für eine 40-jährige Parteizugehörigkeit ausgezeichnet. Als Silberjubilare erhielten der Kreistagsabgeordnete Wolfgang Kaisers und das langjährige Ratsmitglied Frank Bäumer die entsprechenden Würdigungen. Weiterhin ehrten Bruchmann und Drossert den im Juli verstorbenen Albert Bischof posthum für 50 Jahre in der SPD – stellvertretend übernahm seine Witwe Anne die Urkunde mitsamt Ehrennadel. Auch Fraktionsvize Norbert John wurde für seine mehr als 45-jährige Parteimitgliedschaft gewürdigt.

(NGZ)