Wechsel nach Korschenbroich Evangelische Gemeinde nimmt Abschied von ihrem Diakon Rene Bamberg

Für seinen Mut zum Ausprobieren „über Kirchenturmgrenzen hinweg” ist Rene Bamberg in der Gemeinde bekannt. So hielten er und sein Team mit dem „Pfarr-Rad“ Freiluft-Andachten an verschiedenen Stellen im Ort ab und organisierten zusammen mit der katholischen Kirche einen gemeinsamen Jahresabschlussgottesdienst. Und auch die Jugendarbeit hat der gebürtige Münsterländer, der 2016 als reiner Jugendleiter in Jüchen angefangen hatte, sehr geprägt. Hatte es anfangs nur eine „kleine Keimzelle” in Bedburdyck gegeben, so hinterlässt Bamberg nun drei Kinder- und Jugendtreffs. Hervorheben will der 36-Jährige das Engagement der Jugendlichen. Denn die „haben mit Begeisterung Vieles mitbewegt und ausprobiert.” So etwa mit Jugendgottesdiensten und Ferienfreizeiten.