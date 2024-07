Europäischer Gartenpreis auf Schloss Dyck in Jüchen Klimaanpassung bei Preisverleihung im Fokus

Ob Blumen die Menschen tatsächlich zum Lachen bringen können? Bei dem Park Nad Dzherelom in Lviv in der Ukraine werden sie auf jeden Fall auf eine harte Probe gestellt. Lviv wird ja seit Februar 2022 immer wieder in Zusammenhang mit dem brutalen Krieg, angezettelt von Wladimir Putin in den Medien genannt. Kaum zu glauben, dass in dieser Zeit eine verlassene Steinbruchlandschaft zu einer kleinen Insel der Erholung umgewandelt wurde. Natur wurde kombiniert mit Spiel- und Sportflächen. Das Projekt macht auch deutlich, was kostengünstig und schnell umgesetzt werden kann. „Es gibt so viele wunderschöne Plätze in meinem Land“, sagte Iryna Shum.