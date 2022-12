Neustart rund um St. Jakobus Erstmals Mitmachkonzert beim Weihnachtsmarkt

Auf viel Neues können sich die Jüchener beim Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende (10. und 11. Dezember) freuen. Zwei Jahre war das Event in der und rund um die Kirche St. Jakobus ausgefallen. „Nach so langer Pause ist das schon ein Neustart“, erklärt Bürgermeister Harald Zillikens, der mit Pfarrer Ulrich Clancett und Ursula Schmitz von der Stadtverwaltung das Programm vorstellte.