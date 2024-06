Kulinarik-Event auf dem Marktplatz in Jüchen Erstes Streetfood-Festival mit zwölf Anbietern

In anderen Städten gibt es sie schon lange – und jetzt endlich auch in Jüchen: Am Freitagabend wurde das erste „Streetfood-, Drink- & Music-Festival“ auf dem Marktplatz in Jüchen eröffnet. Bei überwiegend gutem Wetter war die Resonanz vielleicht nicht sehr gut, aber auf jeden Fall gut. Bereits der Freitag war gut besucht, am Samstag hingegen dauerte es etwas, aber dann kamen sie: Familien, Senioren, Teenies und Freundeskreise. Die Auswahl an Speisen war überschaubar, der eine oder andere Besucher mag etwas mehr Mut auch für exotischere Speisen erwartet haben, aber letztlich war für fast jeden Geschmack etwas dabei. Ein Teil der Besucher landete beim Rundgang bei der heimischen Gastronomie, die von dem Event auch profitiert haben dürfte.