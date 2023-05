Evangelische Kirchengemeinde Jüchen Erstes 24-Stunden-Gebet in der Otzenrather Kirche

Gottesdienste à la carte bietet die Evangelische Kirchengemeinde Jüchen am Wochenende an, und das rund um die Uhr. Non Stop soll das erste „Otzenrather 24-Stunden-Gebet“ von Samstag, 13. Mai, 11 Uhr, bis zum Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr in der Otzenrather Kirche laufen, doch die Besucher erwartet viel mehr als Gebet. „Wir wollen aufzeigen, was Kirche alles zu bieten hat“, erklärt Diakon Rene Bamberg, der mit Pastorin Ines Busch, dem ehrenamtlichen Prediger Marcel Mostert und dem übrigen Team einlädt. „Wir wollen neugierig machen und einladen, Kirche wiederzuentdecken und Neues auszuprobieren. Die Menschen können sich das heraussuchen, worauf sie Hunger haben.“ In anderen Gemeinden gebe es das „24-Stunden-Format“ bereits, wir haben uns dazu das Menü á la carte ausgedacht.“ Für die einzelnen Programmpunkte, für jeden „Gang“, gibt es ähnlich wie beim Jakobsweg zudem einen Stempeleintrag.