Schlossherbst vom 2. bis 11. Oktober : Das erste große Event seit dem Lockdown

Interview Jüchen Vom 2. bis 11. Oktober gibt es den Schlossherbst. Jens Spanjer, Vorsitzender der Stiftung Schloss Dyck, erklärt, was für alle Besucher beim ersten großen Event seit dem Lockdown wichtig wird.

Spanjer Wir haben auf den Online-Ticket-Verkauf umgestellt. So wollen wir vermeiden, dass sich zum Beispiel am Feiertag, dem 3.Oktober, nicht sogar bis zu 7000 kommen, Parkplätze suchen, sich am Eingang anstellen, um dann zu erfahren, dass die Veranstaltung ausverkauft ist. Ein weiterer Vorteil des Online-Tickets ist die Personalisierung, die ebenfalls online und kontaktlos von statten geht. Die Tickets werden dann nur noch eingescannt. Es muss also kein Kontaktformular mehr ausgefüllt und kein Stift mehr angefasst werden.