Kindertheater in Jüchen : „Hänsel und Gretel“ Sonntag per Facebook zu sehen

Jüchen Die Stadtverwaltung bietet in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt diese Aufführung des Stückes mit dem Niederrhein-Theater als Video-Livestream an. Es ist auf der Facebook-Seite der Stadt Jüchen zu sehen.

Das beliebte Kindertheaterstück „Hänsel und Gretel“ wird am Sonntag, 7. Juni, erstmals ab 15 Uhr online auf der Facebook-Seite der Stadt Jüchen zu sehen sein. Die Stadtverwaltung bietet in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt diese Aufführung des Stückes mit dem Niederrhein-Theater als Video-Livestream an.

In dem Märchen bedroht eine schwere Hungersnot die Familie eines armen Holzfällers. Er kann das tägliche Brot für seine Familie nicht mehr verdienen und lässt sich deshalb von seiner Frau überreden, Hänsel und Gretel im Wald auszusetzen. Der erste Versuch misslingt, weil Hänsel den Plan der Eltern belauscht und weiße Kieselsteine in seine Taschen gesteckt hat. Diese streut er heimlich aus, als er und Gretel von den Eltern in den Wald geführt werden, so dass sie später leicht den Weg zurückfinden.