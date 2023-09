Haushalt 2024 in Jüchen Jüchenern drohen erneut Steuererhöhungen

28 Millionen Euro Investitionen wird der Etatentwurf aufweisen – den größten Batzen macht mit 18 Millionen der Schulausbau aus – die Erweiterung der Grundschulen in Jüchen und Otzenrath sowie der Ausbau des Schulzentrums Jüchen für Gesamtschule und Gymnasiums. Gibt’s dort Einsparpotenzial? Die FDP-Fraktion wolle am Ausbauprogramm „wie beschlossen festhalten“, erklärt Thelen, und FWG-Fraktionschef Gerolf Hommel betont: „Der beschlossene Ausbau ist für uns unantastbar. Würde er verhindert, könnten wir Plakate aufhängen: ,Neubürger bitte ohne Kinder’.“ SPD-Fraktionschef Norbert John erklärt dagegen: „Wenn uns das im Haushalt richtig Luft verschafft, wäre eine Verschiebung der Zusammenlegung der Gesamtschule in Jüchen in Richtung 2027 ein Schritt, über den man nachdenken muss.“ Dann aber müsste eine Lösung für die Grundschule in Hochneukirch her, die in Gesamtschulräume umziehen soll. Alternative könnte laut John sein, die Schule in Otzenrath nicht nur um einen, sondern um zwei Züge zu erweitern. Einen ersten Entwurf dafür gibt es, doch dann würden die Baukosten auf neun Millionen steigen.