Wahrzeichen wurde 2011 gesprengt Erinnerung an den Holzer Wasserturm

Die ersten der sechs schadhaften Windräder im Windpark Jüchen A 44n sind gesprengt, die übrigen folgen, sie alle werden durch Neubauten ersetzt. Keinen Ersatz gibt es dagegen für ein Alt-Holzer Wahrzeichen, das vor zwölf Jahren einer Sprengung zum Opfer fiel – den alten Wasserturm. Am 22. Januar 2011 wurden in Regie des Technischen Hilfswerks 17 Kilogramm Sprengstoff in 104 Bohrlöchern gezündet. Der 48 Meter hohe, 1908 errichtete Turm, der bis 1979 in Betrieb war, hatte keine Chance. Als sich der Rauch verzogen hatte, waren nur noch Trümmer übrig.