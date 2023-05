Einsatz in Gierath Entenküken hatten Mutter verloren

Gierath · Zu einem „Enten-Einsatz“ rückte die Feuerwehr Jüchen am Mittwoch Morgen gegen 10.45 Uhr aus. Was mit den beiden Entenküken, die in Gierath gefunden worden waren, passierte.

10.05.2023, 16:45 Uhr

Eines der beiden in Gierath gefundenen Enten-Küken. Foto: Feuerwehr Jüchen

„Am Friedhof in Gierath hatten zwei Entenküken ihre Mutter verloren“, berichtet Heinz-Dieter Abels, Leiter der Feuerwehr Jüchen. Ein Anwohner habe die Wehr verständigt. Er hatte, wie Abels berichtet, die jungen Enten bereits eingefangen und in einen Karton gesetzt, „Die Tiere waren wohlauf“, erklärt der Feuerwehrchef. Die Wehr habe die Küken dann zu einer Wildtierstation in Neuss gebracht.

