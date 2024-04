Förderung der klassischen Gitarrenmusik in Jüchen Gitarrenvirtuosin spielt in evangelischer Hofkirche

Ema Kapor kam 1998 in Belgrad (Serbien) zur Welt und begann bereits mit sieben Jahren mit dem Gitarrenspiel. Ihre ersten Abschlüsse absolvierte sie auf der Musikgrundschule und später dann auf einem Musikgymnasium in Belgrad. Im Anschluss studierte sie zwei Jahre lang an der Internationalen Gitarrenakademie in Koblenz. Unterrichtet wurde sie dort von Professor Hubert Käppel, einem klassischen Gitarristen und Musikpädagogen. An der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf setzte sie später ihre Studien bei dem klassischen Gitarristen und Professor Joaquín Clerch fort. Dort machte Ema Kapor 2023 ihr Masterdiplom mit Bestnote.