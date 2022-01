Nach Missbrauchs-Vorwurf in Jüchen : Evangelischer Kirchenkreis informiert bei Elternabend

Jüchen Der evangelische Kirchenkreis lädt 50 Familien zu einem Elternabend mit dem Opferschutz der Kreispolizei ein. Beim Schützenverein und den Otzenrather Pfadfindern gab es nach dem Kindesmissbrauchs-Fall bereits in dieser Woche Elternabende.

Unruhe und Sorge herrschen seit Bekanntwerden des Kindesmissbrauchs bei den Eltern in Jüchen. Wie berichtet, soll ein 34-jähriger Kinder- und Jugendbetreuer, der in zahlreichen Einrichtungen in Jüchen tätig war, einen heute zehnjährigen Jungen missbraucht haben. Zwar geht die Kripo zur Zeit noch davon aus, dass die Straftaten bei Besuchen des Beschuldigten im privaten Umfeld einer mittlerweile aus Jüchen in den Schwarzwald verzogenen Familie geschehen sind. Dennoch laufen derzeit umfangreiche Ermittlungen auch in Jüchen.