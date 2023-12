Kinderbetreuung in Jüchen Eltern zahlen Kita-Essen künftig per App

Klar, Nudeln gehen immer. Aber auch Salat ist gefragt. „Erstaunlich viele Kinder essen mittlerweile gern Salat“, stellt Jürgen Hansen, Leiter der Kindertagesstätte „Sausewind“ in Hochneukirch, fest. Lecker und gesund soll das Mittagessen weiter sein, bei der Organisation der Mittagsverpflegung aber wird sich in allen städtischen Kitas mit dem kommenden Kindergarten-Jahr etwas ändern. Die Stadtverwaltung Jüchen schreibt jetzt den Auftrag für die Mittagsverpflegung ab August 2024 aus. Künftig sollen die Eltern die Essen für Sohn oder Tochter per App zahlen. Abgerechnet wird dann nicht mehr pauschal, sondern für die tatsächliche Inanspruchnahme.