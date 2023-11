Schulen in Jüchen Eltern fordern im Ausschuss klare Aussagen zum Schulausbau

Damit kam ein weiteres Thema auf den Tisch. Wo sollen die vielen heutigen Grundschüler in wenigen Jahre auf weiterführende Schulen gehen? „Habe ich die Garantie, dass mein Kind in zwei Jahren an der Gesamtschule oder am Gymnasium in Jüchen einen Platz erhält, oder muss ich in Wickrath oder anderswo um einen Platz betteln?“, fragte eine Mutter. Eine definitive Zusage gab Zillikens ihr nicht, aber nach Einschätzung der Verwaltung werde der Platz an den beiden Schulen insgesamt ausreichen, „da erfahrungsgemäß einige Kinder Schulen in Nachbarstädten besuchen“.