Anbindung für Jüchen Einstimmiges Votum für zusätzlichen Autobahn-Anschluss

Die Tagebau-Politiker haben sich in ihrer Sitzung am Montag mit der Frage beschäftigt, wie das Straßennetz im Süden des Stadtgebiets nach dem Tagebau aussehen soll. Kostenpflichtiger Inhalt Wie berichtet, hat die Verwaltung zum bereits bestehenden Grobkonzept einige Zusatz-Wünsche formuliert. Besonders sticht dabei der Wunsch nach einem zusätzlichen Autobahn-Anschluss hervor, der am „Tagebau-Highway“, der A 44n, geschaffen werden soll. Von dort aus sollen Touristen den künftigen Restsee erreichen können, und auch der neue Stadtteil Jüchen-Süd sowie der Industriepark Elsbachtal sollen über die neue Anschlussstelle an die Fernstraße angebunden werden.