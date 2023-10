Ein Stück Heimatgeschichte in Jüchen-Hochneukirch Eine Pop Up-Galerie fürs Hausmuseum von Inge Broska

Hochneukirch · In ihrem Heimatmuseum in Hochneukirch hat Inge Broska eine Vielzahl von Ausstellungsstücken aus Alt-Otzenrath zusammengetragen. Wenig weiter an der Hochstraße 47 ist nun in einem Ladenlokal eine Dependance auf Zeit entstanden. Was dort geboten wird und wer die Künstlerin dabei unterstützt.

13.10.2023, 04:50 Uhr

Inge Broska und Frank Lorentz, einer der Unterstützer des Hausmuseums, beim Aufbau in der Dependance an der Hochstraße 47 Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Von Rudolf Barnholt