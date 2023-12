Polizei ermittelt nach Anrufen in Jüchen Einbruchsmasche flog auf

Da waren die Täter an den Falschen geraten: Mehrmals hatte ein Jüchener von Samstag, 25., bis Donnerstag 30. November, Anrufe erhalten, bei der vermeintliche Polizisten anriefen, wie es oft bei der sogenannten „Einbruchsmasche“ passiert. Der Senior erzählte davon seiner Enkelin, die durchschaute den Schwindel, die Betrüger hatten keinen Erfolg. Bei dieser Masche geben sich Anrufer als Polizisten aus und erklären, die Polizei habe eine Liste mit möglichen Einbruchsopfern gefunden. Um den Angerufenen vor finanziellem Schaden zu schützen, würden die Ordnungshüter die Wertsachen in Verwahrung nehmen, heißt es. Kripo-Beamte in Zivil würden sie gleich abholen kommen. Doch soweit kam es in Jüchen nicht. Das Kriminalkommissariat 12 in Neuss hat Ermittlungen aufgenommen.