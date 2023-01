Wohnung in Jüchen ausgeräumt Einbrecher bedienen sich am Mobiliar

Eine Kellerwohnung an der Kasterstraße in Jüchen wurde am Montag, 30. Januar, zwischen 8.30 und 9.00 Uhr das Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten die Wohnungstür aufgehebelt und neben persönlichen Gegenständen auch Teile des Hausrats entwendet. Darunter befanden sich neben einer Waschmaschine auch zwei Fernseher und Teile einer Couch.