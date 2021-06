Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher in Hochneukirch aktiv

Nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in Hochneukirch ermittelt die Kriminalpolizei. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hochneukirch Nach einem Einbruch am Montag und einem Einbruchsversuch wenig später an der Bahnhofsstraße in Hochneukirch ermittelt die Kriminalpolizei. Nach dem zweiten Vorfall wurde ein Verdächtiger für diese Tat vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Ziel von Einbrechern war am Montag, 31. Mai, zwischen 9 und 14 Uhr ein Haus an der Bahnhofstraße. Wie die Polizei berichtet, waren der oder die Täter durch den Garten zum hinteren Bereich des Hauses gelangt und hatten dort ein Fenster aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Geld. Die Kripo sucht Zeugen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden. Ebenfalls am Montag, gegen 14.40 Uhr, hatte ein Anwohner der Bahnhofsstraße der Polizei gemeldet, dass ein Mann versuchte, in sein Haus einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen hatte dieser versucht, durch die Balkontür einzudringen. Aus unbekanntem Grund sah er davon ab. Anhand einer Zeugen-Beschreibung konnten Polizisten den Flüchtigen zwischen Hackhausen und Hochneukirch stellen. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Geprüft wird, ob der Viersener, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, für weitere Einbrüche in Betracht kommt. Geprüft wird auch, ob ein Zusammenhang zum Einbruch kurz zuvor an der Straße besteht, belastbare Hinweise dafür hat die Polizei bislang nicht.

(NGZ)