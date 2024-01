Polizei ermittelt Einbrecher erbeuten Zigaretten im Discounter

Tabakwaren im größeren Umfang haben Unbekannte im Netto-Discountmarkt an der Meisingstraße 2 in Jüchen erbeutet. Die Einbrecher waren am frühen Montag, 8. Januar, in der Zeit zwischen 3.55 Uhr und 4.15 Uhr in den Markt eingedrungen. Nach Auskunft der Polizei hatten sie die Eingangstür aufgehebelt. Die Einbrecher lösten bei ihrem Werk Alarm aus. Als die Polizei eintraf, waren sie mit ihrer Beute aber bereits verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sie Rollläden im Kassenbereich aufgebrochen und Tabakwaren im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags entwendet. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.