Polizei sucht Zeugen Einbrecher erbeuten Schmuck

Ein Einfamilienhaus an der Baumstraße war am Sonntag, 5. November, in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und erbeuteten Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden. In der dunklen Jahreszeit haben es Einbrecher oft einfacher, unbemerkt in Häuser einzudringen.