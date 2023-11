Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Jüchen Einbrecher dringen in vier Häuser in Hochneukirch ein

Gleich vier Einfamilienhäuser in Hochneukirch waren am Mittwoch, 15. November, in der Zeit von 14 bis 22.15 Uhr, in Jüchen das Ziel von Einbrechern. Die Tatorte liegen an der Kanalstraße, der Straße Am Wolterskamp, an der Friedensstraße und Mühlenstraße. Unbekannte hatten an allen vier Häusern Fenster oder Terrassentüren aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde in zwei Fällen Schmuck gestohlen, bei den anderen Taten gingen die Täter leer aus. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.