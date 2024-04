Polizei ermittelt in Jüchen-Hackhausen Einbrecher dringen in Schlafzimmer ein

Hackhausen · Zwei Unbekannte drangen am Samstagvormittag in ein Einfamilienhaus an der Straße „Hackhausen“ ein. Dabei trafen sie auf eine Bewohnerin.

22.04.2024 , 15:01 Uhr

Die Polizei beschäftigt sich mit einem Einbruch, der sich in Hackhausen ereignete. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Unbekannten hatten gegen 10 Uhr an der Türe geklingelt. Als niemand öffnete, fühlten sie sich offenbar sicher. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei stiegen die Täter anschließend über ein Fenster in das Haus ein. Die Bewohnerin hielt sich zu dieser Zeit in ihrem Schlafzimmer auf – und bekam einen gehörigen Schrecken, als sich plötzlich die Schlafzimmertüre öffnete und zwei Männer drinstanden. Die Bewohnerin griff zu ihrem Telefon und informierte die Polizei, als einer der Männer plötzlich erneut die Schlafzimmertür öffnete – bevor die beiden Einbrecher schließlich eiligst das Haus verließen. Die beiden Unbekannten werden von der Frau auf ein Alter von circa 20 Jahren geschätzt. Sie seien etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Einer der Männer trug ein graues Sweatshirt und eine Kopfbedeckung mit blauer Schrift. Die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 14 haben die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(wilp )