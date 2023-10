Lindenschule in Stessen Einbrecher demolieren Türen und stehlen 18 Tablets

Am Montag fehlte in der Lindenschule am Standort Bachstraße so einiges an moderner Technik für den Unterricht. Unter anderem 16 IPads sowie zwei weitere Tablets nahmen Einbrecher mit, die in der Zeit von Freitag, 20. Oktober, gegen 21 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in das Schulgebäude eingedrungen waren. Laut Polizei waren sie über den Zaun des Geländes geklettert und hatten eine Tür aufgehebelt. Insgesamt haben sie laut Stadt drei Türen stark beschädigt, die Verwaltung geht von circa 2000 Euro Sachschaden aus. Insgesamt ist der Schaden jedoch weitaus größer: Die Täter durchwühlten mehrere Räume und machten erhebliche Beute. Gestohlen wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Stadt neben den Tablets unter anderem 25 IPad-Stifte, fünf Lautsprecherboxen, etliche Ladekabel und mehr. Doch nicht nur auf Technik hatten die Einbrecher es abgesehen: Auch ein dreistelliger Geldbetrag wurde entwendet. Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.