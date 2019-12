Dycker Schlossweihnacht hat begonnen : Ein Weihnachtsmarkt im fürstlichen Stil

Die Dycker Schlossweihnacht liefert viele Geschenkideen für das kommende Fest. Rund 160 Aussteller bieten ihre Waren noch an den nächsten drei Advents-Wochenenden an. Foto: Andreas Woitschützke

Damm Die Dycker Schlossweihnacht zog am ersten Wochenende zahlreiche Besucher an. Rund 160 Aussteller sind diesmal mit von der Partie.

Am Stand der Freunde und Förderer von Schloss Dyck schmeckte der Kakao besonders gut, wenn man bedenkt, dass der Erlös in den Erhalt des Schlosses gesteckt wird. „Es macht mir Freude, der Dame zuzuhören“, gestand Cordula Hess aus Düsseldorf. Sie meinte Brigitte Kebrich, die weihnachtliche Floristik anbot und mit ihrem enormen Wissen verblüffte. Floristik unplugged könnte man die Arbeiten von Marion an der Sandt nennen: „Keine Exoten, keine Kügelchen, keine Schleifchen“, lautet ihr Motto. In den Varius-Werkstätten in Hemmerden arbeiten Menschen mit Behinderungen. Petra Gerhards war glücklich, dass ihre Produkte wie Vogelhäuser so gut ankamen. Armin Küpper aus Liedberg präsentierte seine Bilder und Skulpturen.