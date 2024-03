Zur Geschichte von Jüchen Ein Inventar über die Kunstdenkmäler der Stadt

Schließlich wendet Clemen seinen Blick nach Kelzenberg, wo es neben der evangelischen Kirche auch um Haus Bontenbroich geht. Dieser Hof erscheint in der Geschichte bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Auch für dieses Haus nennt Clemen viele Besitzer. Als letzten Jüchener Eintrag in Paul Clemens Buch über die Kunstdenkmäler nennt der Autor Neuenhoven, wo er einen Blick in die Pfarrkirche wirft, die aus einer bereits 1382 bekannten Kapelle entstand. Auch in Neuenhoven findet man das Wappen der Herren von Salm-Reifferscheidt, die einmal im sogenannten Dycker Ländchen eine besondere Rolle spielten. Neben der Pfarrkirche beschreibt Clemen auch das Neuenhovener Haus, das ebenso wie die Kapelle bereits 1382 erstmals genannt wurde.