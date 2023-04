Osterfest in Jüchen „Ei du fröhliche“ mit Ostereier-Suche in der Kirche

Wo mögen die bunten Eier nur sein? Hinter dem Altar vielleicht? An der Kanzel? Oder doch zwischen den Bankreihen im Gotteshaus? Dass die traditionelle Ostereiersuche am Sonntagmorgen nicht auf die Wohnung und den heimischen Garten beschränkt sein muss, beweist die evangelische Kirchengemeinde Jüchen. Eine Premiere: „Erstmals können die Kinder während des Familiengottesdienstes in der Kirche in Hochneukirch Ostereier suchen, sie werden damit interaktiv eingebunden“, erläutert Pfarrer René Bamberg, der Vater von zwei Kindern ist mit einer halben Stelle für die Jugendarbeit in der Gemeinde zuständig. Die Jungen und Mädchen dürften von dieser Gottesdienst-Gestaltung begeistert sein.