17 Jahre Umsiedlungsbeauftragter Heinz Kunze ist verstorben

Er war Ansprechpartner für Hunderte, die vor einer einschneidenden Veränderung im Leben standen. 17 Jahre lang war Heinz Kunze Umsiedlungsbeauftragter bei der Gemeinde Jüchen, jetzt ist der Ur-Garzweiler im Alter von 79 Jahren verstorben. Er hinterlässt unter anderem seine Frau und zwei erwachsene Kinder. Heinz Kunze hat selbst erlebt, was Umsiedlung bedeutet. 1986 zog er mit seiner Familie aus Alt-Garzweiler in den neuen Ort um. Als Anfang der 1990er Jahre bei der Gemeinde ein Umsiedlungsbeauftragter gesucht wurde, fiel die Wahl auf ihn. Seit 1965 war er zunächst bei der Gemeinde Garzweiler und dann Jüchen tätig, bis 2008 war er stellvertretender Fachbereichsleiter für Gemeindeentwicklung. Als zugleich freundlichen und versierten Gesprächspartner kennen ihn die Jüchener. Die Umsiedlung von Otzenrath, Spenrath und Holz hat er begleitet – als Gesprächspartner für Betroffene, aber auch den Bergbautreibenden. „Ich habe seinen Rat und sein Fachwissen geschätzt“, erklärt Dieter Königs, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Garzweiler. Sein Wissen steuerte Kunze auch im Ruhestand bei, etwa bei der Vorbereitung der zentralen Erinnerungsstätte Garzweiler. „Sein Tod ist ein großer Verlust für uns“, sagt Königs. Kunze war zudem Vereinsmensch, war in der Schützenbruderschaft in Garzweiler, im Fußball und Reiterverein Hochneukirch-Jüchen aktiv.