Wirtschaftsförderung in Jüchen : Durststrecke bei Gewerbeflächen

Jüchen Die Stadt hat das letzte Areal an der Robert-Bosch-Straße verkauft, zurzeit kann sie keine städtischen Gewerbeflächen mehr anbieten. Für die Zukunftaber stehen rund 100 Hektar in interkommunalen Gewerbegebieten. Wie es weitergeht.

„Ausverkauft“ – dieses Schild könnte die Wirtschaftsförderung der Stadt Jüchen zurzeit an die Tür hängen, was das Flächenangebot der Stadt für kleinere, ansiedlungswillige Unternehmen angeht. Das letzte stadteigene Grundstück im Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße ist verkauft, ein Bürogebäude soll dort entstehen. Nebenan ist der Neubau Firma BSH Tür- und Torautomatik weit gediehen. Insgesamt konnten, wie Stadtsprecher Norbert Wolf erläutert, rund 15 Firmen mit circa 200 Arbeitsplätzen im Gewerbegebiet neben Polo am Ortsrand von Jüchen angesiedelt werden – ein Erfolgsmodell.