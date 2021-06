Neue Projekte der Künstlerin Meral Alma aus Jüchen : Mit Kunst Menschen im Alltag erreichen

Info

Herkunft Meral Alma wuchs in Jüchen-Hochneukirch auf, ihr künstlerisches Talent fiel schon in der Grundschule auf.

Studium Freie Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf von 2010 bis 2018. Abschluss als Meisterschülerin von Professor Siegfried Anzinger. Seit 2012 Promotionsstudentin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Bereich Germanistik/Philosophie.

Preise 2014/2015 sowie 2015/2016 Trägerin des Förderpreises der Kunstakademie Düsseldorf. 2015 ausgewählt, ein Herz für UNICEF bei deren Projekt „23 internationale Künstler gestalten ein Herz für UNICEF“ zu kreieren. 2021 höchstwahrscheinlich ein weiterer Preis für ihr Werk.

Ausstellungen In den vergangenen vier Jahren Teilnahme an mehr als 30 Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, in der Corona-Zeit Kunst für das Alltagsleben geschaffen.