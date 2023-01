Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz Drei Verletzte bei Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen

Nach ersten Informationen von Polizei und Feuerwehr war es auf der B 59 in Höhe von 3M, im weiteren Bereich des Kreisverkehrs am A 46-Zubringer, zu einem Auffahrunfall mit mehreren Autos gekommen. Zudem war ein Fahrzeug laut Polizei in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert.