Investitionen an Bildungsstätten in Jüchen Drei Schulen werden in den Ferien saniert

Keine Schüler, kein Unterricht, kein Pausengong – doch still wird es auf dem Schulgelände in den großen Ferien im Sommer trotzdem nicht. Denn: Die längste unterrichtsfreie Zeit des Jahres nutzt die Stadt Jüchen wie viele andere Kommunen für Erneuerungsarbeiten in Schulen und Kitas. Wieder fit gemacht werden zwei Grundschulen und das Gymnasium. Geht die Rechnung des städtischen Rathauses auf, werden in den Schulen diesen Sommer zusammengefasst etwa 191.200 Euro investiert. Auf Anfrage der Redaktion lieferte die Stadt jetzt folgende Auflistung: