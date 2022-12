Hilfe aus Jüchen Jüchener Drehleiter fährt mit Konvoi in die Ukraine

Das Fahrzeug ist 31 Jahre alt, aber intakt. Die Drehleiter mit Rettungskorb soll in diesem Jahr mit einem Konvoi der Ukrainehilfe Delbrück in das von Russland angegriffene Land gehen. Die Ukrainehilfe organisiert mit Unterstützung der Feuerwehr Delbrück bereits den sechsten Konvoi, auch andere Fahrzeuge wurden gespendet. Die Jüchener Drehleiter wird in Lwiw (Lemberg) an den stellvertretenden Regionalkommandanten übergeben.