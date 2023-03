Brauchtum in Jüchen Dammer proklamieren ihr Kronprinzenpaar

Der künftige König, der 1978 geboren wurde und in Damm aufwuchs, erlernte den Beruf des Kfz-Mechanikers, bevor er seinen Meisterbrief erlangte. Seit 15 Jahren arbeitet er beim TÜV Rheinland in Grevenbroich. Jennifer Neuen, ebenfalls Jahrgang 1978, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Erzieherin. Das Paar lebt mit Sohn Patrice und Tochter Janne in Gierath.