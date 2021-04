Kostenpflichtiger Inhalt: Schwimmbäder in Corona-Zeit : DLRG startet wieder mit Schwimmkursen

Jüchen Im Hallenbad Hochneukirch laufen am Montag die ersten von 25 neu aufgeteilten Anfänger-Schwimmkursen mit jeweils fünf Kindern an. Der TV Jüchen, der das zweite Bad in der Stadt an der Stadionstraße betreibt, will vor einem Neustart erst die nächste Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zum Lockdown abwarten.