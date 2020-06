Politik in Jüchen : Diskussion über den neuen Lärmaktionsplan

Politik in Jüchen

Jüchen Bürgermeister Harald Zillikens lässt sich Zeit mit seiner Entscheidung, ob er einen Beschluss des Jüchener Stadtrates zur Lärmaktionsplanung beanstandet, den der Rat bei seiner Sitzung in der Peter-Giesen-Halle bei Gegenstimme von Zillikens beschlossen hatte.

Die Crux an der Sache: Im Prinzip teilt der Bürgermeister die Ansicht der Ratsmitglieder. Aufgrund der Vorgabe des Landes ist er allerdings verpflichtet, die Lärmaktionsplanung in der derzeit vorliegenden Form dem Land zu melden. „Eine Beanstandung erfolgte bisher noch nicht, er prüft dies noch“, heißt es in einer entsprechenden Antwort der Stadtverwaltung auf eine Nachfrage nach der Ratssitzung.