Nach Einbruch ins Jüchener Rathaus Dienstwagen abgebrannt gefunden – Amtskette bleibt verschwunden

Der an den Weihnachtstagen gestohlene Dienstwagen von Bürgermeister Harald Zillikens ist wieder aufgetaucht, fahrbereit ist der Audi A 4 aber nicht mehr. „Das Fahrzeug wurde am Donnerstagmittag abgebrannt an der Dahlener Straße in Mönchengladbach gefunden“, erklärte Polizeisprecherin Claudia Suthor am Freitag auf Anfrage. Die Spurensicherung sei vor Ort gewesen, die Ermittlungen laufen weiter. Dass das Fahrzeug zuvor mit falschen Kennzeichen gesehen sein soll, bestätigte die Polizei nicht.